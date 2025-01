Ditta Artigianale sbarca a Milano!

Leggi su Funweek.it

Dopo Firenze,, – una delle principali torrefazioni specialty italiane – il 25 gennaio ha aperto la sua prima caffetteria a, in Corso Magenta 31, a pochi passi da piazza Cadorna. Dalla colazione fino a tarda serata sarà possibile vivere un nuovo concept di alta caffetteria abbinata a proposte culinarie capaci di allietare ogni momento della giornata.«Aprire aè una grande emozione per me e per il mio team. – commenta Francesco Sanapo, AD di– Il nostro concept si basa sull’idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, ispirandosi ai caffè degli anni ’50, quando questi luoghi erano punti di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità. L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente dove il caffè è al centro dell’esperienza e della narrazione, insieme a un’offerta complementare di prodotti artigianali e di altissima qualità».