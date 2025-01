Lanazione.it - Binasco al Met. Tra luci e crepe di famiglia

Nuovo spettacolo in scena al Metastasio da giovedì a domenica. E’ Cose che so essere vere (Things i know to be true) del pluripremiato scrittore e drammaturgo australiano Andrew Bovell (1962), uno spettacolo di cui sono protagonisti Giuliana De Sio e Valerio, che firma anche la regia, e che ruota intorno alla storia di unae di un matrimonio (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Fotografia acuta e complessa dei meccanismi domestici e matrimoniali, la storia è un susseguirsi di colpi di scena attraverso gli occhi di quattro fratelli che lottano per definire se stessi al di là dell’amore e delle aspettative dei genitori. La scrittura dell’autore si manifesta nell’indagine profonda delle fragili dinamiche che si celano dietro la facciata delle apparenze, mettendo in luce come la normalità sia un’illusione e la felicità un miraggio lontano.