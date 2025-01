Laprimapagina.it - Appello urgente per la scomparsa di Andrea Prospero, studente dell’Università di Perugia

È ormai da venerdì scorso chedi Informatica al Dipartimento di Matematicadegli Studi di, risulta scomparso. Oggi, martedì, l’Università ha lanciato unpubblico sui suoi canali social, unendosi alle ricerche., 19 anni, originario di Lanciano, è alto 170 cm, di corporatura esile, con carnagione chiara, capelli corti e neri, e occhi castani. Indossava una tuta, un piumino scuro e uno zaino blu al momento della.L’Università invita chiunque abbia informazioni utili a contattare la Questura diai numeri 0755062797 o 3346907432. Unanche per la diffusione della notizia, in supporto alla famiglia e per un rapido ritrovamento del giovane.