Dilei.it - Alice Campello e Alvaro Morata tornano insieme, è ufficiale: la prima foto insieme

Sembrava impossibile che un amore così bello potesse finire, maavevano deciso di mettere fine al loro matrimonio. Fino al giorno in cui hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altra, scattandolache li vede tornare a essere una famiglia unita. L’amore per i quattro figli che hannonon era bastato a tenere solida l’unione della coppia, ma il tempo trascorso separati è servito per capire che forse era il caso di darsi una seconda possibilità.sono tornatiA confermare il ritorno di fiamma, che era già trapelato tramite un’indiscrezione di Rosica qualche ora fa, è stata lache hanno condiviso in due per confermare di aver riunito la famiglia. Nell’immagine comparsa su Instagram appaiono più innamorati che mai, decisi a dare una nuova chance a quest’amore che aveva fatto sognare.