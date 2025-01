Amica.it - Un delitto coinvolge Marchino, mentre il Viviani ritorna tra i bimbi: stasera in tv ci sono "I Delitti del BarLume" con "Sasso carta forbice"

, so’ tornato. per sempre!», urla Massimorimettendo piede nel bar. E adesso? Non ci resta che scoprirloin tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (anche in streaming su Now e disponibile on demand) conForbici. Il terzo e conclusivo film della 12esima stagione di Idel. Di cui vi proponiamo una clip in anteprima.La trama di “forbici”A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper,si trova davanti il cadavere della bella Chantal. Toccherà alla Fusco chiarire i ruoli di Pigi, introvabile fidanzato della vittima, del suo datore di lavoro, implicato in attività poco lecite, e di un portiere non indenne al fascino della ragazza. Ma anche Pasquali avrà il suo bel da fare per tacitare lo scandalo scaturito da un video hot.Intanto, in quel del, una vecchia conoscenza sembra aver ritrovato la strada di casa.