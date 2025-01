Justcalcio.com - Tuttosport – visite mediche e firma. È il terzo rinforzo per Motta

2025-01-27 12:09:00 Flash news da TS:“Buongiorno dal J Medical”. La Juventus ha accolto con questo messaggio sui social, e un video, l’arrivo di Renato Veiga nella struttura per effettuare ledi rito. Il difensore portoghese è ilcolpo di Giuntoli in questo, e sicuramente non sarà l’ultimo, dopo Alberto Costa e Kolo Muani (già in gol alla prima gara ufficiale contro il Napoli). È arrivato nella tarda serata di domenica in città, atterrato all’aereoporto di Caselle e poi via in hotel per passare la prima notte da calciatore del club bianconero. Veiga-Juve, iniziate leIntorno alle ore 9 Veiga, il difensore arriva dal Chelsea in prestito oneroso fino a giugno, si è presentato al J Medical per iniziare l’iter delle. Il giocatore è stato accolto da alcuni tifosi che gli hanno chiesto autografi e foto.