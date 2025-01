Lanazione.it - Tobbiana e Carraia marciano a pieno ritmo. Bacchereto torna protagonista, bene Las Vegas

La prima della classe ha ricominciato a correre, dopo un mezzo passo falso: ildi mister Santini ha battuto (in uno dei posticipi domenicali) con un convincente 5-1 il Firenze Nord grazie alla doppietta di Rinaldi ed agli acuti di Cibella, Cristofaro e Gori, mantenendo la prima posizione in classifica. E rispondendo così al, che vincendo per 3-0 nell’anticipo di sabato con il San Lorenzo Campi Giovani aveva momentaneamente messo la freccia. Sono i momenti salienti della sedicesima giornata di Terza Categoria, ossia le partite giocate fra ieri e due giorni fa. Sestanno marciando ae si stanno staccando dal gruppo, occhio a La Libertà Viaccia: vincendo nell’ormai tradizionale posticipo del lunedì contro l’Atletico Esperia (con fischio d’inizio fissato per stasera alle 20:30) gli uomini di coach Sensi consoliderebbero ulteriormente il terzo posto e si proporrebbero come alternativa sempre più credibile alle prima due della classe.