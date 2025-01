Lanazione.it - Si sgancia una lastra d'acciaio: operaio ferito gravemente ad un braccio e ad una gamba

Perugia, 27 gennaio 2025 - Ancora un incidente sul lavoro in Umbria. Dopo la morte bianca registrata a Perugia, ora il dipendente di un'azienda specializzata nella lavorazione di lamiere e ferro rischia di perdere una. L'infortunio si è registrato a Città di Castello. I Vigili del fuoco del comando locale, hanno soccorso un uomo di 37 anni. E' rimastomentre stava eseguendo alcune operazioni nell'azienda di via Antoniucci. Gli sarebbe caduta unad'su unae su un. Rischierebbe l'amputazione della. Il ragazzo, residente a San Giustino, è stato prima stabilizzato dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all'ospedale di Perugia dall'elisoccorso Nibbio. Indagini in corso da parte delle autorità competenti. Si cercherà di capire cosa sia successo.