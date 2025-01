Sport.quotidiano.net - Serie D. Tuttocuoio, pesante batosta. Cinque gol dall’ultima in classifica

SAMMAURESE 50 SAMMAURESE: Pozzer, Masini, Beconcini (27’ st Nisi), Morri, Manuzzi, Scanagatta, Forte (27’ st Bolognesi), Maltoni, Merlonghi (39’ st Gallo), Bonandi (21’ st Mavanga), Papa (39’ st Moncastelli). A disp.: Ravaioli, Deshkaj, Misuraca, Casadio. All.: Protti.: Dainelli, Bardini, Boiga, Chiti, Del Rosso (24’ st Centonze), Fino (32’ st Fiscella), Lorenzini, Moretti, Renda (1’ st Haka), Russo, Severi. A disp.: Sinagra, Casari Bertona, Sansaro. All.: Firicano. Arbitro: Radovanovic di Maniago. Reti: 14’ e 44’pt Merlonghi; 20’ st Morri, 43’ rig.e 45’ st Gallo.sconfitta esterna del, battuto 5-0 dalla Sammaurese (che era ultima in) mettendo fine a un filotto di 7 risultati utili. E’ vero che anche stavolta Firicano ha dovuto fare i conti con le tantissime assenze (gli squalificati Carcani, Veron e Benericetti e gli infortunati Sansaro, Massaro, Acosty e Di Natale) ma un rovescio così largo (era già accaduto a Imola subire una "manita") era difficilmente ipotizzabile alla vigilia vista la posizione didei padroni di casa.