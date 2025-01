Tuttivip.it - “Sai che succede a Helena?”. La coppia ‘diabolica’ scoperta dal Grande Fratello, per loro è finita malissimo

Shaila Gatta non riesce proprio a tollerare il ritorno diPrestes nella casa del, e sembra che nemmeno il suo fidanzato Lorenzo Spolverato abbia preso bene la decisione del pubblico. La concorrente, eliminata in precedenza, ha ricevuto una seconda possibilità grazie ai voti dei fan, probabilmente curiosi di vedere come avrebbe influito sulle dinamiche già esistenti tra gli inquilini. Insieme a lei è rientrata anche Jessica Morlacchi, che pare aver stretto una rapida amicizia con la modella.Il ritorno diPrestes sembra averle dato una nuova energia. Questa volta, la modella sembra decisa a vivere l’esperienza del reality con un atteggiamento più pacato, forse scossa dalle tensioni esplose intorno a Capodanno. Tuttavia, questa sua presenza continua a infastidire profondamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che non nascondono ildisaccordo sulla sua riammissione.