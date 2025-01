Rapporto | l’Aston Villa potrebbe suggellare il raid di trasferimento del Chelsea a gennaio

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Unai Emery, Axel Disasi e Joao Felix (foto di Shaun Botterill, Mike Hewitt/Getty Images)Secondo quanto riferito,starebbe valutando unin prestito nella finestra di mercato di fineper il difensore delAxel Disasi.La squadra di Unai Emery è alla ricerca di rinforzi difensivi nella fase finale di questa finestra, con la squadra probabilmente un po’ a corto di profondità in difesa dopo la partenza di Diego Carlos per il Fenerbahce.Lo sostiene Football Insider, secondo il quale l’asso dei Blues Disasi sarebbe uno degli obiettivi principali di, mentre si parla anche di un possibiledi Fikayo Tomori del Milan.“Ero un tifoso del Manchester United da bambino, ma sapevo che dovevo andarmene dopo un solo allenamento!” – quale flop del Man Utd ha fatto questa ENORME rivelazione?Disasiessere una buona opzione per, anche se finora ha faticato a impressionare durante la sua permanenza al