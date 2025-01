Gamberorosso.it - L'antico maiale-pecora da cui si producono alcuni dei salumi più buoni del mondo. Storia della Mangalitsa

Leggi su Gamberorosso.it

Se vedete un animale dal pelo lungo, riccio e lanuto guardategli il muso prima di dire che sia una. Potreste rimanere sorpresi e scoprire che si tratta di un. Il mantello richiama vagamente un ovino ma il grugno è quello del “porco”, con il naso grosso e carnoso e le grandi narici, adatto a grufolare. Parliamo(Mangalica o Mangalitza), antica razza suina originaria dell’area balcanica, che ha avuto il suo momento di gloria soprattutto nel XIX secolo. Recuperata tre decenni fa, da qualche anno è allevata anche in Italia.Il recuperorazzaQuesti maiali grossi e peluti sono diffusi soprattutto in Ungheria. Arrivarono attraverso la Serbia nella prima metà dell’Ottocento: il nucleo iniziale dell’allevamento si deve al principe Giuseppe nel 1833. È il principio di una bellae di una risorsa economica per il Paese.