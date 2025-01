Ilfoglio.it - Irredimibili maschi. Francesco Piccolo smaschera l’epica virile nella letteratura

Son qui: m’ammazzi. Un colpo al cuore per Lucia Mondella, la sua potente inermità, e un colpo al cuore per Alessandro Manzoni: possibile che avesse capito tutto di che cosa sognavano e sogneranno sempre gli uomini per le donne? In, sì certo, in. Partire dal titolo di questo libro di(Son qui: m’ammazzi, Einaudi, 148 pp.) è importante, perché è un libro sui personaggiliitaliana (nei capolavori dellaitaliana, romanzi che ancora ci fanno emozionare, che ci hanno formato, iniziato, che hanno rotto il mare ghiacciato dentro di noi): è un libro sullalità, virilità, follia, fragilità violenta, possessività e anche idiozia di questi personaggi (Astolfo e Iocondo nell’Orlando furioso non sono intelligentissimi), eppure la frase chiave, la frase fondamentale, decisiva, la pronuncia una giovane contadina, Lucia, nei Promessi Sposi.