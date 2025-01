Lapresse.it - Influenza aviaria, confermato caso di contagio umano nel Regno Unito

Undidiè statodalle autorità sanitarie del. La UK Health and Security Agency ha riferito che il cittadino britannico, la cui identità non è stata resa nota e che si ritiene provenga dalle West Midlands, avrebbe contratto il virus in una fattoria, dove ha avuto stretti contatti con un gran numero di uccelli infetti. L’agenzia ha spiegato di aver rintracciato tutti i contatti della persona, che è “in buone condizioni”.Ilè stato scoperto grazie ai test di routine effettuati su persone che avevano avuto contatti ravvicinati con uccelli infetti. Il ceppo che ha infettato il cittadino britannico, H5N1, è lo stesso che ha causato la più grande epidemia dimai registrata nel 2023. La trasmissione dell’dagli uccelli agli esseri umani è rara e si è verificata solo poche volte nel