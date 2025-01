Sport.quotidiano.net - Il Cannara non perdona. Successo in rimonta

2 ELLERA 1(3-5-2) Liotti; Subbicini, Zanchi, Ricci; Vitaloni,(8’st Della Vedova), Roselli, Camilletti, Ferrario, Schvindt; Coccia,(45’st Zaccheo), Bertaina El. A disp.: Stefanelli, Baglioni, Bastianini, Malizia, Maselli, Lupi, Ismailji. All.: Gianpiero Ortolani. ELLERA (4-3-3) Del Vecchio; Mottola,(20’st Cenerini), Giabbecucci, Viera Dos Sanos, Bartoli; Salvucci, Piccioli, Battistelli; Minuti,(27’st Boldrini), Bevilacqua, Hysenaj,(37’st Faraghini). A disp.: Segoloni, Pimpinelli, Balducci, Morlunghi, Maseetti, Mariotti. All.: Simone Tomassoli. Arbitro: Gabriele Antonelli di Foligno. (Proietti - Capicci di Terni). Marcatori: 7’pt Piccioli (E), 19’st e 43’st rig. El. Bertaina (C). NOTE: Ammoniti: 15’pt Bartoli, 41’st Giabbecucci, (E), 20’pt El. Bertaina, 30’pt Ricci, 2’st Subbicini, 34’st Coccia, (C).