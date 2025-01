Thesocialpost.it - Furto d’identità digitale: cosa è, come avviene e cosa fare per evitarlo

C’è un nuovo fenomeno che spopola in Italia e non solo: ildi identità. Un fenomeno sempre più diffuso, che, secondo recenti ricerche di settore, colpisce oltre il 10% degli utenti web ogni anno, con danni economici globali superiori ai 50 miliardi di dollari. Ma cos’è ilpossono farci i criminali? Ilè un reato informatico che “consiste nell’appropriazione indebita delle informazioni personali altrui per scopi illeciti,frodi finanziarie, acquisizione di credito o accesso non autorizzato a servizi online, senza dimenticare casistichediffamazioni e minacce”. I dati sottratti includono: nome e cognome; numero di carta di credito o conto bancario; codice fiscale; credenziali di accesso a servizi online (email, social media, piattaforme di e-commerce); dati sanitari e assicurativi.