FdI | Totale mancanza di controllo della giunta

"È inaccettabile che a fare le spesedidi questasu chi deturpa i muri siano gli incolpevoli cittadini". Così il consigliere regionale Francesco Sassone di Fratelli d’Italia, in merito al caso dei graffiti da ripulire in via Capo di Lucca: qui, ai residenti a dicembre è arrivata la letterapolizia locale che impone la rimozione dei graffiti, le spese sono a carico dei privati cittadini. I residenti sono infuriati non tanto per i soldi da tirare fuori, quanto per i mancati interventi del Comune, spiegano, rigurado i tanti episodi di degrado e incuria nella zona, con bivacchi e schiamazzi sotto le loro finestre tutte le sere. E conseguente sporcizia in strada. "Ricordiamo a questache esiste un accordo quadro del Comune, il quale prevede che sia una ditta specializzata a farsi caricorimozione dei graffiti sugli immobili pubblici e privati che si affacciano sulle pubbliche vie – fa notare il consigliere Sassone – e chiediamo che anche la zona di via Capo di Lucca, nota non solo per i graffiti ma anche, purtroppo, per i numerosi episodi di disturbo ai residenti e di violenza che si verificano ripetutamente, sia tra quelle strade dove vi sia la rimozione dei graffiti con questo accordo quadro e che vengano, inoltre, aumentate le risorse per combattere questo orrendo fenomeno che deturpa Bologna – incalza Sassone – aumentando la quotatassa di soggiorno dedicata al decoro urbano, pulizia dei muri e dei graffiti".