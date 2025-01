Amica.it - Brunori Sas a Sanremo 2025: «Canto mia figlia e le stagioni della vita»

(askanews) –Sas è in gara festival diannuncia con il singolo L’albero delle noci, con cui celebrerà la gioia e la rivoluzione che una nuovaporta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.«Il brano Sanremese parla di una nascita e di una rinascita, ma non sologioia naturale,rivoluzione che una nascita porta con sé, ma anche dello spavento, dell’inquietudine e forse anche del senso di inadeguatezza di fronte ad un evento così importante nelladi una persona. E poi un pretesto, perché certo racconto di miadi mia, main realtà. non mi sono accontentato di cantare solo di questo, mi sarebbe sembrato forse troppo personale, troppo intimo o forse anche troppo retorico e quindi diventa il pretesto per cantare qualcosa di più largo che ha a che fare con le, appunto, visto che c’è un albero di mezzo, delle foglie che nascono ma anche di quelle che cadono».