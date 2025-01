Zonawrestling.net - WWE: Michelle McCool pronta a tornare, vuole un posto nella Women’s Royal Rumble 2025

Leggi su Zonawrestling.net

ha raggiunto molti traguardi durante la sua carriera in WWE, ma anche dopo il ritiro è tornata sul ring in alcune occasioni. Con laalle porte,ha chiarito di voler competere nelMatch.ha scritto su X che, dal momento del suo ritiro, non ha mai avuto discussioni serie riguardo un possibile ritorno a tempo pieno, ma crede di essere ancora in grado di competere:“PARLIAMOCI CHIARO – da quando mi sono ritirata, non ho mai avuto ‘discussioni serie’ con nessuno per un ritorno sul ring. non dico che non mi piacerebbe, eh?! Sono convinta di poter ancora dire la mia! Quindi, la domanda è: adesso basta semplicemente ‘dichiararsi’ per partecipare al?! #FLAWLESS Scusatemi, ragazzi, ho visto questa cosa e mi ha davvero fatto riflettere! #wwe ##èdavverocosìsemplice #chidevichiamare ”REAL TALK – since retiring, I’ve never been in any “serious talks” with anyone about another run.