Svegliati dal terremoto | due scosse ravvicinate in Italia

Duedidi magnitudo 2.8 e 2.5 sono state registrate proprio in questi minuti nel territorio del Comune di Sezze, in provincia di Latina. Tutto è successo nella mattinata presto di domenica 26 gennaio. I sismi, come detto, sono stati due e ben percepiti da molti cittadini, che si sonodi soprassalto e hanno lanciato l’allarme sui social. Lesono state registrate dal sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Leggi anche: Arriva la telecamera che vede se usi il telefono alla guida. Dove è installata e come funzionaL’Ingv sul sito ufficiale ha comunicato che la prima scossa è stata di magnitudo 2.8 alle ore 6.28 con epicentro proprio a Sezze, ad una profondità di 8 chilometri. La seconda scossa ha registrato invece una magnitudo di 2.5, c’è stata alle ore 6.