Sara Piffer il padre della ciclista uccisa | Perdono l’automobilista che l’ha investita soffre anche lui

Stefano19ennemorta sulle strade di Mezzorona nel Trentino mentre era in bicicletta con il fratello Crhstina, travolta eda un’auto, dice di aver perdonatoche ha ucciso sua figlia. «Dopo l’incidente, mio figlio Christian mi ha abbracciato e mi ha detto: “Papà. Papà. Ti prego, perdonalo. Perché penso che soffralui in questo momento”. Così ho deciso di perdonarlo. Poi sarà la giustizia a fare il suo corso», spiega al Corriere del Trentino. Quando è arrivato sul posto, ha detto «ai vigili che noi non vogliamo fare niente, non vogliamo sommare disgrazia su disgrazia. Ho detto: “Datecie basta”». Stefanosta affrontando il dolore più forte per un essere umano, ma vuole perdonare. Vuole farlo per sua figlia. «Proprio guardando, gli ho detto che lo», ha ricordato.