Ilnapolista.it - Politano e Simeone, nel Napoli di Conte anche gli attaccanti fanno una vita da mediano

Leggi su Ilnapolista.it

, neldigliunadaNon sappiamo che farcene delle star, qui siamo figli della stessa polvere. Questoè diventato da scudetto, non lo era, certo che non lo era. Si è compattato dietro ad un principio semplice: con i gregari arrivi sempre in fondo. E gregari lo sonoquelli che le giocano tutte.Quelli che si legano ad un filo che parte dalla testa del leader e cuce ogni protagonista alla stessa storia perché che tu sia Eddy Merckx o Moser se non hai chi ti presta i polmoni, non vai da nessuna parte. Se non sei connesso agli altri, sei dannoso.Polmoni e anima, appartenenza e fiducia in un pensiero condiviso che poi è quello che racconta le squadre dicon due uomini su tutti: Matteoe Giovanni