LIVE Sci di fondo, 20 km Mass Start Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Graz tentano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MARCIALONGA DALLE 8.0013.12 Ormai il gruppo di testa vede solamente diciassette elementi presenti.13.10 Si staccano. Il distacco dei due azzurri pagano oltre mezzo minuto dalla testa della corsa ai 15.8 km.13.08 Nelle posizioni di testa c’è anche Iivo Niskanen, atleta sempre da tenere d’occhio sebbene si gareggi quest’oggi a skating, non la sua tecnica preferita.13.07entrano nei primi trenta ai 14.7 km, ma i due azzurri perdono circa 5? dalla testa.13.06 Aumenta il ritmo del gruppo di testa, sotto il segno del norvegese Ree.13.05 Ai 13.7 kmpagano 13? dalla testa, ma i due azzurri non sono ancora rientrati nel gruppo principale.13.04 Al comando troviamo attualmente Michael Novak, inizia il secondo giro del circuito finale.