Ilgiorno.it - Disabilità e autonomia. Quattro storie uniche e speciali di chi ha superato gli ostacoli

incontri per raccontaredie di. Li organizza l’Osteria sociale La Tela e sono accomunati da un titolo che contiene una riflessione: “SuperAbili”. Giovanni Arzuffi (nella foto), presidente della Tela, li presenta così: "SuperAbili, perché tutte le barriere, in un ambiente giusto e con il giusto aiuto, possono essere superate, anche se con difficoltà. SuperAbili, perché ognuno di noi ha la sua Dis-Abilità e la sua Super-Abilità e non siamo poi tanto diversi. Per cui abbiamo pensato a degli incontri per raccontare come le diversità e le difficoltà non debbano essereper una vita sociale, sportiva e culturale, ma possano essere superate, anzi possano diventare un valore aggiunto per diventare SuperAbili". La Tela li promuove in collaborazione con il Comune (assessorati all’Istruzione e ai Servizi sociali), INxAUT (associazione di famiglie con figli autistici), Team Down (associazione con figli con sindrome di Down) e Castoro Sport di Legnano.