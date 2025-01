Feedpress.me - Attacco israeliano nel Sud del Libano: tre morti e oltre 30 i feriti

Sono tre le persone uccise e 31 quelle ferite dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco oggi contro residenti nelmeridionale. Lo riferisce Times of Israel citando il ministero libanese della Sanità. L’Idf aveva avvertito i civili libanesi nel fine settimana di non avvicinarsi alle aree in cui sono ancora schierate le truppe. Venerdì Israele ha dichiarato che le sue forze rimarranno.