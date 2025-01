Quotidiano.net - Aprilia Tuareg Rally. Voglia di avventura

Leggi su Quotidiano.net

Benvenuto 2025, ovvero l’anno in cuisi presenta nell’inconfondibile colorazione “race replica”. Che poi è la stessa che ha accompagnato Jacopo Cerutti a tagliare per primo il leggendario traguardo di Dakar a gennaio 2024. Eappare subito come un gioiello prezioso, fatto di grinta, sport, eleganza e prestazioni da 10 e lode. La forcella, i cerchi ruota e il manubrio sono rifiniti in una sportiva anodizzazione color oro. Linee slanciate, paracoppa in alluminio molto protettivo e inedito parafango alto, sottolineano il carattere off-road senza compormessi, mentre la sella rialzata e il manubrio maggiorato ottimizzano il controllo nella guida in piedi sui percorsi più estremi.660, insomma, si rinnova sotto il segno della performance e dell’efficienza, conformando il motore alla normativa Euro 5+ guadagnando corpi farfallati da 52 mm e un nuovo generatore che riduce le inerzie e migliorare lo spunto.