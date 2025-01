Trump vuole prendersi la Groenlandia la telefonata con la premier danese | È stata una doccia fredda

Leggi su Open.online

Toni «infuocati» e «aggressivi» sono stati al centro di unatra laMette Frederiksen e il presidente degli Stati Uniti, Donald, la cui discussione ha avuto come protagonista un tema delicato. Ovvero il desiderio del presidente americano di acquisire la. Secondo quanto riferiscono funzionari europei al Financial Times, la chiamata, durata circa tre quarti d’ora, èparticolarmente infervorata. Durante la conversazione, infatti,avrebbe usato un linguaggio «aggressivo e polemico», sollevando preoccupazioni fra i vertici politici danesi. Secondo una delle fonti, «èuna. Prima – spiega – era difficile prenderlo sul serio. Ma credo che ora sia serio, e potenzialmente molto pericoloso». Un’altra fonte ha aggiunto che «i danesi sono in modalità crisi», sottolineando che «l’intento diè stato molto chiaro».