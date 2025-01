Quotidiano.net - Scultura del Gange di Bernini torna a Madrid dopo sentenza storica

In Spagna è conosciuto come il caso della "". E la vicenda si può ora considerare giunta al suo epilogo, con una grata notizia: d'ora in avanti la "del", una statuetta in bronzo opera del grande artista barocco e recentemente restituita al patrimonio nazionale iberico grazie all'intervento della giustizia,essere andata perduta per oltre un secolo, sarà finalmente visibile al pubblico a. Il pezzo d'arte, risalente al XVII secolo, è stato infatti riportata alla sua base originale, situata nella Galleria delle Collezioni Reali: un modellino della celebre Fontana dei quattro fiumi, laposizionata al centro di Piazza Navona a Roma, realizzato da Gian Lorenzostesso probabilmente come regalo diplomatico per il monarca Filippo IV, su incarico del papa Innocenzo X.