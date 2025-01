Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Di Sabatino saluta. La Vigor fa quadrato

Ettore Dinon è più un giocatore della. Il giovane centrocampista abruzzesee rescinde il contratto con il club rossoblu. Ad onor del vero, non un epilogo non così sorprendente: il talentuoso centrocampista ex Chieti infatti, aveva trovato poco spazio durante la gestione di Aldo Clementi, da qui la richiesta di esser ceduto. L’arrivo di Antonioli sembrava aver dato nuova linfa alle speranze del ragazzo, deciso a ritagliarsi un suo spazio, ma così non è stato. Dinon è riuscito a lasciare il segno, quel che lascia però è un vuoto in un centrocampo già a corto di soluzioni e spesso accusato di essere inconsistente. È il secondo addio stagionale nella mediana dopo quello di Alla, tornato a Montefano, il terzo in totale se si aggiunge Diop. Non la migliore delle notizie alla vigilia del delicato derby contro l’Ancona, anche perché nessuna novità è emersa sul possibile sostituto: per il momento si attende il ritorno di Gabbianelli, senza ombra di dubbio il più esperto nel lotto dei centrocampisti.