Picchiato da coetanei a 15 anni finisce al Pronto soccorso a Pesaro

, 25 gennaio 2025 – Quindicennedadurante una lite in via Commandino, a pochi metri da zona piazza Redi. E’ successo in pieno giorno, intorno alle 14 di ieri, qualche metro più in là una via Flaminia trafficatissima per l’ora di punta. Un diverbio tra ragazzini sfociato in violenza al punto che un’ambulanza del 118 è intervenuta prontamente per soccorrere il giovanissimo trasportandolo alin codice giallo. Non si conosce il motivo della lite né quale sia stata la miccia che ha fatto scattare la violenza. Il 15enne, di origine straniera, era da solo e inerme contro un gruppo di almeno 4/5, o adolescenti poco più grandi di lui. Sono volate percosse, verosimilmente calci e spintoni che hanno costretto a terra il ragazzino. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri diche ha cercato di sedare gli animi.