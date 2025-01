Oasport.it - Pallanuoto, Pro Recco e Brescia ipotecano i quarti di Euro Cup. Sconfitta per l’Ortigia

Vittorie per Prointerna per: è questo il bilancio delle squadre italiane nell’andata degli ottavi di finale dell’Cup 2024-2025 dimaschile. Per liguri e lombardi sarà poco più di una formalità centrare la qualificazione ainel ritorno del 6 febbraio, mentre servirà un’impresa agli aretusei.Vittoria esterna per il, corsaro in Germania, in casa della Waspo 98 Hannover: la compagine lombarda passa per 12-15 contro i teutonici, ribaltando la sfida nella seconda parte, dopo il 7-6 per i padroni di casa con cui si era arrivati a metà gara. Decisive le quaterne messe a segno da Ferrero e Balzarini.I vicecampioni d’pa Propasseggiano in casa contro i georgiani della Dinamo Tbilisi: i liguri vincono con un nettissimo 17-5 e possono guardare con estrema tranquillità al match di ritorno in trasferta.