Inter-news.it - Palacios attira un top club della Germania! L’indiscrezione di mercato

Leggi su Inter-news.it

Tomasnon ha preso parte alla trasferta di Lecce con il restosquadra. Il difensore sembra in uscita dall’Inter, da Florian Plettenberg di SkySportDe arriva una nuova indiscrezione. FUORI DAL PROGETTO – Da quello che sta accadendo sembra quasi che Tomassia definitivamente fuori dal progetto dell’Inter. La realtà non è questa, il giocatore è inserito a pieno tra i compagni e ama il. Il problema è che Simone Inzaghi non lo reputa ancora pronto. L’argentino è in uscita, la dirigenza vorrebbe cederlo in prestito in questi sei mesi rimanenti di campionato. Ha bussato alle portesocietà già il Monza di Adriano Galliani, che ha confermato l’interesse. Non è però l’unico, la sorpresa dalla Bundesliga!SORPRESA – Tomaspare possa essere una delle opzioni concrete su cui vorrebbe lavorare il Bayer Leverkusen.