Occupazioni, la stangata Venti giorni di sospensione per gli studenti del Santoni La scuola ha deciso di usare il pugno duro nei confronti degli alunni accusati di aver recato danni

di Mario Ferrari PISA Sospensioni che arrivano anche a 20per gliche hanno preso parte all’occupazione della. È la decisione del consiglio d’istituto dell’Iis, notificata aglie alle loro famiglie neiscorsi, come provvedimento neidi coloro che, tra il 12 e il 16 dicembre, si sono introdotti nell’edificio scolastico in Largo Concetto Marchesi in protesta contro le azioni del Governo, in special modo il Decreto del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e la riforma della ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Nell’occasione, ilè stato vandalizzato da un gruppo di ragazzi (alcuni dei quali identificati) che hanno causatoper svariate migliaia di euro. E la risposta dellanon si è fatta attendere.