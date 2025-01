Calciomercato.it - Kolo Muani implacabile e Vlahovic osserva: l’esultanza del nuovo acquisto Juve

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante francese si presenta in Serie A con il primo gol in magliaal debutto, nel match contro il NapoliLantus passa in vantaggio al Maradona al 42? con l’uomo più atteso:. Napoli in balia dei bianconeri nella prima parte di gara, con Meret che salva il risultato all’inizio con la parata al 6? su Yildiz.parte titolare a pochi giorni dal tesseramento con la maglia della. Il giocatore è stato subito lanciato dal primo minuto, mentredalla panchina, in attesa della Champions League la prossima settimana. L’ex PSG al primo tiro e con poco più di dieci tocchi in 45 minuti, realizza la prima rete in Serie A.Nell’occasione del gol, il disimpegno di Lobotka non è corretto, poiapprofitta dell’errore di Anguissa in ritardo su Koopmeiners.