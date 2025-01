Formiche.net - Israele non si fida di Hezbollah. Rallentato il ritiro dal Libano, ma gli Usa negoziano

ha deciso di non completare ildelle proprie forze dal sud delentro i 60 giorni previsti dall’accordo di cessate il fuoco che ha posto fine – temporaneamente – al fronte di conflitto che dopo l’attacco di Hamas del 7 Ottobre si era aperto anche con.L’ufficio del primo ministro israeliano ha confermato la decisione, facendo immediatamente salire la tensione in una regione già carica di incertezze. Il gruppo libanese, nonostante i colpi subiti proprio nello scontro con, ha ancora un’ampia influenza nel Paese – che sta vivendo una delicatissima stagione con un nuovo presidente e un potenziale esecutivo in costruzione su equilibri altamente precari., che la principale organizzazione armata collegata all’Iran, ha avvertito che considererà la tregua “nulla e invalida” senon rispetterà la scadenza, mentre a Washington la macchina diplomatica è in pieno movimento per evitare che la situazione precipiti.