361magazine.com - GF, Qual è il segreto di Tommaso che Mariavittoria ha rivelato a Javier? Il confronto con Luca Calvani che sa

GF, Tommaso nasconderebbe un segreto che Mariavittoria ha rivelato a Javier. Ieri sera Luca Calvani ha affrontato la gieffina GF – Luca Calvani durante la scorsa puntata ha nominato Mariavittoria, che adesso non è disposto a far più sconti a nessuno, per via del fatto che l'attore è andato contro Lorenzo Spolverato, rivelando che in Spagna ha usato il cellulare e i social. Così ieri sera Luca Calvani ha affrontato Mariavittoria e le ha detto che se non dice niente sul segreto di Tommaso è per il bene che vuole a lei. Cosa nasconde l'idraulico toscano? Il discorso di Luca Calvani alla fidanzata di Tommaso: "Quando dico, 'non faccio sconto a nessuno', tu non c'entri e non è una frecciatina per te. Anzi, tu sei l'unico motivo per cui io non vado oltre e non parlo e chiudo qui quella cosa, perché è meglio, perché voglio bene a te.