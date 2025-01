Durissimo attacco della Bild a Sinner | Scandaloso che possa giocare farsa e ombra di doping

Leggi su Sportface.it

“C’è un’che incombe sulla finale degli Australian Open di domenica a Melbourne. Il numero uno del mondo Jannikha sconfitto in semifinale l’americano Ben Shelton e sfiderà Alexander Zverev, il numero 2 del mondo”. Inizia così una violenta invettiva da parte, uno dei tabloid tedeschi più letti di Germania e considerato come molto autorevole a livello internazionale, nei confronti di Jannik, che domenica mattina proverà a difendere il titolo agli Australian Open contro il beniamino del popolo germanico Alexander Zverev.Nell’articolo, pubblicato sulla versione online, si parla di scandalo e diin relazione alla possibilità per l’azzurro diregolarmente nonostante l’udienza al Tas di aprile. Si ricorda inoltre come per molti giocatori e addetti ai lavori del tennis il fatto che l’altoatesino sia nuovamente in finale dopo gli Us Open sia una, anche se non vengono fatti i (pochi) nomi di chi realmente la pensa così.