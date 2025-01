Inter-news.it - Conte: «Con Inter, Milan e Juventus si parte per vincere! Noi umili»

Leggi su Inter-news.it

Antoniodà il meglio di sé nel post-partita di Napoli-. Anche in conferenza stampa lancia frecciatine ai rivali, tra cui l’.SCUDETTO – Antoniofatica proprio a mettere le carte in tavola. Si nasconde ancora: «Credi nel sogno Scudetto? Noi dobbiamo sempre mantenere l’entusiasmo, è linfa vitale per il tifoso e per noi. Napoli è molto passionale, dobbiamo rimanere comunque tranquilli e coi piedi per terra. Abbiamo 53 punti, qualcosa di straordinario. Gli stessi dell’anno scorso con Osimhen, Kvara e Zielinski. Si sottovaluta ciò che fa questa squadra, niente è scontato., il mercato? Nei momenti di grande difficoltà, tolto il mercato, non cambia niente e non sta cambiando niente. Per me è motivo di soddisfazione, tutti stanno lavorando nella giusta maniera e si sentano coinvolti.