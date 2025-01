Ilrestodelcarlino.it - Ufficiale Giandonato, un big per la mediana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Recanatese mette mano al portafoglio e chiude l’ingaggio di Manuel, giocatore al di "sopra di ogni sospetto". Talento cristallino il giocatore abruzzese che, ventenne, balzò agli onori della cronaca per una magistrale punizione nientepopodimeno che all’Old Trafford di Manchester, quando era una giovane promessa juventina, in occasione dell’addio al calcio di Gary Neville. Sotto gli occhi di Alex Ferguson (tanto per dire), la sua palombella dal lato corto dell’area di rigore colpì il palo e si insaccò alle spalle del portiere per l’1-2 decisivo, dopo le reti di Rooney e Pepe e con Del Neri in panchina. Con simili premesse, direte voi, la sua carriera ha mantenuto solo in parte le aspettative: ha girovagato per tutto lo Stivale, da Lecce a Catanzaro, da Vicenza ad Olbia e una delle piazze dove è rimasto più a lungo è stata Fermo con quasi 100 presenze complessive in Serie C.