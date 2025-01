Quifinanza.it - Sport, il comparto vale 24 miliardi e crescono le assunzioni

Presentato il 24 gennaio 2025 a Roma Rapporto2024, l’analisi condotta dae Salute (Ses) e l’Istituto per il Creditoivo e Culturale (Icsc). Nella cornice del Circolo del Tennis Foro Italico, sono emersi alcuni dati rilevanti per tutto il. Il contributo delloal valore aggiunto italiano è stato di circa 24,7di euro (nel 2022, con un aumento del 12,6% rispetto all’anno precedente) e un contributo al Pil nazionale pari a circa l’1,38%.L’evento, moderato dalla giornalista Lavinia Spingardi, ha coinvolto diverse personalità del mondo istituzionale, come il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il ministro per loe i Giovani Andrea Abodi. Presenti anche il presidente dell’Istituto per il Creditoivo e culturale Spa, Beniamino Quintieri, il presidente die salute Spa, Marco Mezzaroma, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del Cip, Luca Pancalli.