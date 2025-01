Sarnico parcheggi da 180 a 250 euro all’ora | Così tutelano il turismo? Il sindaco | Più stalli gratis e turnover

Bergamonews.it - Sarnico, parcheggi da 1,80 a 2,50 euro all’ora: “Così tutelano il turismo?”. Il sindaco: “Più stalli gratis e turnover”

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo regolamento per iapprovato dal Comune di, con l’obiettivo di migliorare la rotazione e la fluidità delle soste, garantendo maggiore disponibilità diper residenti e visitatori.Tra le novità principali figurano l’ampliamento delle aree di sosta gratuita, l’aggiornamento delle tariffe per gli abbonamenti residenti e l’incremento del costo della sosta oraria nelle zone centralissime.Il piano sosta è stato introdotto dopo cinque mesi di verifiche da parte della Polizia comunale per rispondere alle criticità emerse dalla gestione attuale, con l’intento di ottimizzare l’uso degli spazi disponibili e ridurre i disagi, soprattutto nelle aree più frequentate. Le verifiche hanno evidenziato che, durante il fine settimana, quasi la metà deiin via Garibaldi e piazza XX Settembre risultava occupata stabilmente da auto con tessere in abbonamento.