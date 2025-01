Romadailynews.it - Roma: da oggi al Sistina il grande spettacolo di illusione “Supermagic Arcano”

Leggi su Romadailynews.it

Per la prima volta lodi, giunto alla sua 21ma edizione e dal intitolato “”, approda sul palco del Teatrodi. Dal 23 gennaio al 9 febbraio 2025, il pubblico avra’ l’opportunita’ di immergersi in un’esperienza unica: oltre due ore dimagia dal vivo con i piu’ talentuosi illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori provenienti da tutto il mondo.non e’ solo uno show, ma un’autentica esperienza immersiva, un equilibrio perfetto tra tecnologia, tecnica artistica e creativita’. Ogni anno, losi distingue per i suoi protagonisti: un palco dove si esibiscono solo artisti pluripremiati al campionato mondiale delle arti magiche o riconosciuti per il loro talento a livello internazionale., riconosciuto dalla Fe’de’ration Internationale des Socie’te’s Magiques come il “Miglioredi magia”, vanta infatti una storia costellata di successi, con 122 artisti di fama mondiale e oltre 260.