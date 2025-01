Lanazione.it - Nei tacchi delle scarpe

TERNI Hashish nascosto nel tacco di un paio di stivaletti da uomo spediti al carcere ternano di vocabolo Sabbione. Poco più di cento grammi della sostanza stupefacente occultati neidi un paio dida uomo, modello stivaletto appunto, inviati con un pacco destinato al carcere. Li hanno scoperti a Trani, riferisce l’Adnkronos, gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani che hanno arrestato in flagranza di reato un italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti sono riusciti a individuare il pacco a seguito di servizi di osservazione e pedinamento. La Procura della Repubblica e di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.