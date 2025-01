Metropolitanmagazine.it - Muore investita la ciclista Sara Piffer: aveva 19 anni. Alla guida dell’altra auto un 70enne in sorpasso

Non è sopravvissuta all’incidente su strada, giovanissimadi 19da un’. La ragazza si trovava lungo via Cesare Battisti a Palù di Giovo, in provincia di Trento. La strada, un sentiero interno che collega Mezzocorona a Mezzolombardo, prevede doppio senso di marcia. Ed è proprio qui che l’ta da un, stava arrivando nel senso opposto: l’ha centrata in fase didi un’altra. Mortala19enneInutili i tentativi di soccorso della giovane: nonostante l’intervento dell’elicottero del 118 e i tentativi di rianimarla, le ferite riportate dragazza sono state fatali. Sul posto giunta la Polizia locale della Rotaliana, che sta effettuando i dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica. Con lei su un’altra bici da corsa il fratello, Christian, anche luiagonista negli U23, che ha riportato ferite non gravi.