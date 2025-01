Mistermovie.it - Mister Movie | Scream 7 | Mason Gooding celebra il cast e il ritorno di Neve Campbell

Leggi su Mistermovie.it

Mentre i fan attendono con ansia l’uscita di7, prevista per febbraio 2026, le prime notizie sul film iniziano a emergere, alimentando l’entusiasmo per ildi volti iconici del franchise., che interpreta Chad Meeks-Martin, ha condiviso il suo entusiasmo per il, incluso ildella storica protagonista.Il legame speciale trae Jasmin Savoy Brown, entrato nel franchise con il film del 2022, ha parlato con Entertainment Tonight dell’alchimia speciale con Jasmin Savoy Brown, che interpreta sua sorella gemella Mindy. I due attori hanno costruito un rapporto unico che si riflette anche sullo schermo.“Recitare accanto a Jasmin è stato come ricevere un’altra sorella,” ha detto. “La nostra connessione è naturale, sia durante le riprese che fuori dal set.