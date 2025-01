Tpi.it - La rivolta della solitudine: com’è cambiata la protesta contro il regime degli ayatollah in Iran

«La disobbedienza civile e le proteste silenziose continuano: noi ne siamo la dimostrazione». Farzad parla dallo scantinato di una palazzina alla periferia di Teheran, in sottofondo ci sono solo i rumoricittà che dorme sotto la pioggia: spezzoni di conversazioni di chi ha fatto le ore piccole, la sirena di un’ambulanza, le auto che si mettono in marcia. Quello scantinato è di sua nonna, ma da mesi è diventato il punto di ritrovo di un collettivo dell’Università di Teheran (una dozzina tra studenti e studentesse tra i 22 e i 25 anni), che si riunisce per programmare i post sui social e per diffondere informazioni sfruttando reti protette. Lo hanno fatto anche durante i venti giorni di detenzione di Cecilia Sala, la giornalista di Chora Media rimasta in isolamento nel carcere di Evin, a Teheran, dal 19 dicembre all’8 gennaio: «Sappiamo che tutti hanno collegato il suo rapimento al caso Abedini (l’ingegnereiano arrestato a Malpensa il 16 dicembre 2024 su richiestaStati Uniti e poi liberato il 12 gennaio – ndr).