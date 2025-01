Ilfoglio.it - La proposta dei leghisti di copiare la mossa americana nell'ambito sanitario

Si aspettava con ansia lo sbarco immediato anche nel nostro paese del virus dell’idiozia sanitaria. Già perché nel nostro paese non le inventiamo nemmeno da zero, le idiozie: le copiamo dagli altri, in questo caso dagli Stati Uniti di Trump, che sono usciti dall’Oms. Prontamente, due senatori– i soliti Borghi e Bagnai – hanno depositato in Senato un disegno di legge perché anche il nostro paese esca dall’Oms, adducendo come motivazione principe che l’Oms sarebbe un "carrozzone che aiuta solo quelli che ci lavorano". Chissà, vien da dirsi, cosa sono certi partiti politici; ma sorvoliamo su questo piccolo particolare, e concentriamoci sulla sostanza. Dite che costa 70 milioni all’Italia: ma quanto è costato abbonare le multe agli antivaccinisti – beninteso, non i fessi che avevano già pagato, ma i furbi? 150, 170 milioni, o sbaglio? Nel nostro paese sono presenti 28 centri Oms, e siamo per questo al secondo posto in Europa: sono centri dove si fa ricerca, si fa sorveglianza, si elaborano dati e si sviluppa sanità.