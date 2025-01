Ilrestodelcarlino.it - Il programma: "Più portabici e ’bike to work’"

A gestire la mobilità in città, incaricato dall’Amministrazione, c’è l’assessore Giulio Guerzoni. "Prevediamo interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e delle strade – rassicura –. Puntiamo ad uno spazio condiviso e non conteso tra auto, pedoni, ciclisti e trasporto pubblico". Tra i progetti in, c’è il ritorno sul piano ’C’entro in bici’. "Per incentivare l’uso della bicicletta abbiamo realizzato e stiamo realizzando una serie di depositi protetti per biciclette: lo scorso anno è stato ad esempio aperto quello al Novi Sad, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di un deposito bici in centro in via Carteria e un’ulteriore struttura è prevista nel parcheggio multipiano nel comparto dell’ex Consorzio Agrario". Parlando di bici, l’assessore accenna anche al progettoto, ovvero i buoni mobilità per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta o con il monopattino elettrica.