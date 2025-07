Capitan Vasseur torna al timone Verstappen pronto per la Mercedes

Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno scenario perfetto per rilanciare le nostre ambizioni. Fred Vasseur torna al timone della Ferrari, portando con sé entusiasmo e determinazione. Il team si prepara a sfidare le sfide britanniche con rinnovata energia, mentre i tifosi attendono con ansia i prossimi sviluppi di questa appassionante stagione. La rivoluzione è alle porte, e il futuro promette emozioni intense.

Prima di chiederci se davvero l’anno prossimo Max Verstappen farà coppia in Mercedes con Kimi Antonelli, meglio dare una notizia certa. Fred Vasseur, assente domenica scorsa in Austria per ragioni personali, tornerà al timone della Ferrari da Gran Premio già oggi a Silverstone. È stato lo stesso capo del reparto corse del Cavallino a dare l’annuncio. Con queste parole: "Dopo l’Austria ci spostiamo a Silverstone, un circuito molto diverso e uno dei grandi classici del calendario. Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno sicuramente contribuito al buon risultato ottenuto domenica scorsa, e vogliamo sfruttare questo slancio positivo anche per l’appuntamento che ci attende. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Capitan Vasseur torna al timone. Verstappen pronto per la Mercedes

In questa notizia si parla di: vasseur - timone - verstappen - mercedes

Toto Wolff non le manda a dire ? “Vasseur è perfettamente conscio del fatto che, in Italia, è come se stesse allenando la nazionale. È costantemente sotto esame da parte dei media. Deve farci il callo. C’è enorme passione e bisogna entrarci. E forse ce an Vai su Facebook

Capitan Vasseur torna al timone. Verstappen pronto per la Mercedes; Horner in Ferrari al posto di Vasseur, spuntano dei colloqui segreti: le mosse di Elkann scuotono la F1; Charles Leclerc - Ultime notizie di F1 sul pilota della Ferrari Leclerc.

Capitan Vasseur torna al timone. Verstappen pronto per la Mercedes - Il team principal riprende le redini del Cavallino a Silverstone. Scrive sport.quotidiano.net

Captain Vasseur returns to the helm. Verstappen ready for Mercedes - The team principal takes over the reins of the Prancing Horse at Silverstone. Riporta sport.quotidiano.net