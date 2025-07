Gaza | strade parallele per la pace e per la guerra

In un contesto segnato da tensioni e ambiguità, Gaza si trova al crocevia tra pace e conflitto. Mentre Trump insiste sul cessate il fuoco, Hamas valuta con cautela, e i falchi israeliani spingono verso la guerra. Le scelte che nasceranno da queste strade parallele determineranno il destino di una regione già martoriata. Un passo falso potrebbe innescare conseguenze imprevedibili, rendendo urgente un dialogo che favorisca la pace.

Trump spinge per il cessate il fuoco, Hamas riflette, mentre i falchi israeliani vogliono la guerra L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza: strade parallele per la pace e per la guerra

In questa notizia si parla di: guerra - gaza - strade - parallele

La spinta per chiudere la guerra di Gaza rafforzata dal confronto che Teheran - La tensione in Medio Oriente si intensifica, con Teheran che rafforza la pressione per una risoluzione del conflitto a Gaza.

La grande avanzata dei coloni in Cisgiordania, l’esercito israeliano lascia fare; Come andrà avanti l'offensiva di Gaza? Ecco i 6 scenari possibili; Due popoli, due Stati, due scrittori.

Cos'è l'Unrwa, 'il governo parallelo di Gaza' - Ansa.it - Cos'è l'Unrwa, 'il governo parallelo di Gaza' L'agenzia dell'Onu fondata nel 1949 per i rifugiati palestinesi ROMA , 10 gennaio 2024, 16:38 ... Come scrive ansa.it

Gaza, strage all’internet café. Il Papa: “Basta usare la fame come arma di guerra” - Il premier israeliano è atteso da Trump alla Casa Bianca il 7 luglio ... repubblica.it scrive